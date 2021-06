Por día Antitaurino, piden aprobar proyecto que prohíbe corridas de toros

A propósito de la conmemoración por el Día mundial Antitaurino, el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, hizo un llamado al Congreso de la República para que se agilice el trámite del proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toro en el país.

"Hoy es el mejor día para exigirle a la Cámara de Representantes que apruebe nuestro proyecto de abolición de las corridas de toros en Colombia", afirmó a través de sus redes sociales el congresista por Bogotá, del Partido Liberal, quien ha liderado estas iniciativas desde hace unos años.

El proyecto, según explicó el congresista, plantea que "las prácticas taurinas deben ser prohibidas toda vez que son expresiones de maltrato, crueldad y violencia. Se le da un plazo al Gobierno Nacional para que en seis meses, una vez se constituya como Ley, garantice programas efectivos de reconversión económica de las personas que se dediquen a actividades relacionadas".

No en vano, desde la coalición 'Colombia Sin Toreo' advirtieron que la iniciativa pueda no ser discutida. "Es muy preocupante que este proyecto de ley pueda no tener debate o que este sea viciado. Ya tuvimos una mala experiencia cuando esta iniciativa estuvo en trámite en la Comisión Séptima, donde no hubo argumentación, sino un debate mínimo", afirmó Eduardo Peña, representante para Latinoamérica de 'Animal Defenders International'.

Según el activista, además, "los argumentos de los sectores taurinos que carecían de rigor técnico y científico, lamentablemente fueron acogidos por algunos congresistas, que probablemente ahora vayan a estar en las Mesas Directivas. Tenemos que llamar la atención sobre este tema, porque Colombia debe detener lo más pronto posible estos espectáculos tan crueles".

De hecho, el proyecto acualmente, aunque fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara, en diciembre del 2020, sigue a la la espera de que la Plenaria agende su segunda discusión. Para convertirse en ley, deberá surtir con éxito este y los dos debates más que le restarían en Senado.