Michelle Bachelet se equivoca sobre muertes en el paro: Alicia Arango

La embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Alicia Arango, controvirtió las cifras que entregó la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien aseguró que en Colombia se confirmaron 56 muertes (54 civiles y 2 policías) en medio de las manifestaciones por el Paro Nacional.

Según Arango las cifras son erróneas y la comisionada “tiró números al aire sin ninguna verificación”.

“Se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron por el paro, pero 19 no murieron por el paro y 11 están en investigación. Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro se equivoca y eso le hace daño al país, porque el país lo que quiere es la verdad no seguir trabajando sobre los rumores (…) tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia” dijo Arango.

La embajadora aseguró que el gobierno ni tiene ningún interés en esconder la realidad que vive el país pero que se debe comunicar la realidad del país.