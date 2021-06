El duro mensaje de Juan Rodríguez a Márquez de Millonarios por provocación

Una presunta provocación iniciada por 'Caballo' Márquez de Millonarios al término del partido ante Junior en la vuelta de las semifinales de la Liga Colombiana, al parecer fue el detonante de un airado final de partido que por poco termina en batalla campal entre jugadores de ambos bandos.

El futbolista del equipo barranquillero, Juan David Rodríguez, que se encuentra a préstamo desde Once Caldas, le reprochó públicamente al futbolista 'embajador' su actitud "provocadora" al finalizar el juego que decretó la clasificación del club capitalino a la final de mitad de año de la Liga.

"El día que descendiste no te lo grité en la cara, ni mucho menos lo celebré, por el contrario, fui a darte ánimo y a decirte que mejores cosas vendrían, pero veo que no lo entendiste, que de mi ejemplo nada te quedó. Celebrar tu victoria en nuestra cara es un acto que no genera nada bueno en estos momentos. Ojalá puedas corregir y entender que de los buenos actos, mejores cosas siempre vienen", escribió el volante en su red social de Instagram acompañado de una foto en la que se le ve consolando a Márquez.

El partido que terminó subido de tono en la cancha, al parecer también fue trasladado en esa tónica a los vestuarios, ya que presuntamente jugadores del Junior irrumpieron en el camerino de Millonarios a reprochar la situación y tuvieron que ser apartados por policía.

Millonarios se clasificó a la final del fútbol colombiano luego de vencer en el global 4-3 al equipo barranquillero. Ahora, esperan a su rival que se define este lunes en la semifinal entre Equidad y Tolima que va 1-1.