Diecinueve universidades colombianas dentro de las mejores del mundo

Este martes la firma QS (Quacquarelli Symonds), reveló su más reciente listado, World University Rankings, en el cual se muestra que diecinueve instituciones de educación superior del país quedaron entre las 1.300 mejores del mundo, siendo, una vez más la Universidad de los Andes la que se ubica como la mejor, seguida por la Universidad Nacional.

“Los resultados muestran que dos universidades colombianas están dentro del top-10 regional. Ocho nuevas universidades colombianas entran este año dentro del ranking, lo que significa que Colombia disfruta ahora de su mayor nivel de representación, hasta el momento”, afirma el ranking.

De las 19 universidades colombianas dentro del ranking: tres han mejorado posiciones en el último año: la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de La Sabana. 5 han descendido puestos y 8 no han descendido ni mejorado.

A nivel global, Massachusetts Institute of Technology logra un récord por décimo año consecutivo como número uno del mundo. The University of Oxford ha subido al segundo lugar por primera vez desde 2006, mientras que Stanford University y University of Cambridge comparten el tercer lugar. La universidad líder de la región es la argentina Universidad de Buenos Aires, por séptimo año consecutivo.

Estas son las universidades:

Universidad de Los Andes Colombia

Universidad Nacional de Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Externado de Colombia

Universidad de Antioquia

Universidad ICESI

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad de La Sabana

Universidad del Rosario

Universidad del Valle

Universidad EAFIT

Universidad de Córdoba

Universidad del Norte

Universidad Industrial de Santander

Universidad Católica de Colombia

Universidad de La Salle

Universidad de Medellin

Universidad Tecnológica de Bolívar

Universidad Tecnológica de Pereira