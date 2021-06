Comer como Marilyn Monroe: se subastan los libros de recetas de la actriz

La celebridad tenía dos libros de recetas favoritos, The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book (El nuevo libro de cocina de la escuela de cocina de Boston de Fanny Farmer) y The New Joy of Cooking (La nueva alegría de cocinar).

Ambos manuales fueron publicados a principios de la década de 1950 y se mantienen en buen estado. Pero la principal peculiaridad del lote son varias recetas escritas a mano por la propia estrella de cine, una lista de compras, una dieta con varias combinaciones de platos, el recorte de un periódico con una receta de lasaña de queso en la que hizo garabatos, así como una tarjeta de presentación en la cual escribió una dirección.

Según este régimen alimenticio, Marilyn Monroe desayunó zumo de naranja, pan tostado y cereales con leche. El almuerzo de la actriz estaba compuesto de carbohidratos. Y para cenar prefirió pollo, ternera, cordero o pescado.La subasta se celebrará el 22 de junio en la Casa de subastas Siegel Auction Galleries.

Se espera que los libros sean subastados por una suma que oscila entre los 50.000 a 75.000 dólares.