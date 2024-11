Bolsonaro hace un llamado al diálogo en Brasil, luego de ataque con explosivos

El ex presidente brasilero, Jair Bolsonaro, se manifestó a través de su cuenta de X sobre el ataque con explosivos contra la plaza de los Tres Poderes en Brasilia, y lo calificó como “un acontecimiento que debe llevarnos a reflexionar”, al igual que señala a las instituciones nacionales como las encargadas para avanzar hacia un camino de paz.

El ataque con explosivos se produjo a las 7:30 de la noche en la Praça dos Três Poderes, donde se encuentran las cámaras del Congreso y el Tribunal Supremo. De acuerdo con las autoridades, el autor del ataque pretendía inmolarse y quitarse la vida.

Por su parte, Bolsonaro consideró que el ataque, que si bien, “fue un hecho aislado, y parece haber sido causado por problemas de salud mental”, es también una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la democracia y construcción de diálogo en Brasil.

- Pela pacificação,



- Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 14, 2024

El llamado del ex mandatario reforzó que la defensa de la democracia y libertad no serán posibles, si no “se restablezca en nuestro país la posibilidad de diálogo entre todas las fuerzas vivas de la nación”.

Su mensaje concluyó directamente a las instituciones nacionales que “en este momento de tragedia”, tienen la responsabilidad de avanzar hacia una paz nacional.