Nicolás Arrieta arremete contra Elizabeth Loaiza por video de bloqueos

La modelo Elizabeth Loaiza ha sido cuestionada, como también aplaudida, por su posición frente al Paro Nacional colombiano. Recientemente, en su cuenta de Instagram la caleña subió un video a su cuenta de Instagram donde se le ve molesta porque no la dejaron pasar en su camioneta por un bloqueo en una vía intermunicipal. Cómo se ve en el video, la mujer se baja de su camioneta y discute (sin tapabocas) con uno de los participantes de la manifestación.

Varios ciberusuarios, al ver esto, le pidieron una reacción del video al youtuber colombiano Nicolás Arrieta.

"Antes de comenzar el video, quiero recordarles que es la misma persona que se metió con su carro todo terreno a una reserva indígena y que -presuntamente- promocionaba pruebas falsas del coronavirus, y que la Superintendencia y el Invima la 'iban a multar', nunca pasó nada...¡qué raro! Es la misma que público el video del asesinato de Lucas (Villa) diciendo que era culpa de él por bailar, con la excusa de que ella buscaba 'opiniones' y que después quitó los comentarios", introdujo Arrieta.

En el video de Elizabeth se ve cómo no la dejan pasar en su camioneta, mientras a la vez afirma "no nos están dejando pasar, esto (la manifestación) no es pacífico", a lo que Arrieta dijo: "pues hasta el momento no veo violencia".

Más adelante, Loaiza le dice a un manifestante: "¿de qué es la marcha pacífica que hablan? Vamos a hablar con el Ejército y qué dice el Ejército?", de lo cual se mofa el youtuber colombiano.

En el video, vemos como finalmente Loaiza se baja de su camioneta y habla (sin tapabocas) con un manifestante y le dice " sus derechos acaban donde comienzan los míos (...) me estás deteniendo en mi país. Esta es mi carretera".

Luego en otro punto, otro manifestante le dice a la modelo: " Ustedes no tienen la necesidad económica (...) tu en un camioneta como esa, créeme, no tienes la necesidad", para Arrieta hay personas que si tienen argumento para que las dejen pasar del bloqueo, pues tienen temas de fuerza mayor, como ir a trabajar, mientras la modelo no, ya que llevaba en la parte de atrás un carro Buggy (vehículo para dunas) por lo cual era claro que ella iba en un plan de diversión. "Sabiendo la situación del país por un fin de semana que no salga y dejes tu carro todo terreno en casa no pasa nada", dijo Nicolás.

Para finalizar, Nicolás Arrieta pidió a sus fans que ignoren a Elizabeth Loaiza, que no la insulten por ese tipo de contenido que es bait, "pura y física carnada", "como a ella no le prestan atención por ser modelo, pues decide hacer este tipo de videos (...) qué se puede esperar de ella, nunca tiene consecuencias en su vida".