Alerta roja hospitalaria en Guaviare por COVID-19

La Secretaría de Salud Departamental emitió la alerta roja hospitalaria en el departamento del Guaviare ante el elevado numero de personas afectadas por la COVID-19 y la nula capacidad de camas UCI para atender pacientes delicados por el virus.

De acuerdo al monitoreo diario de disponibilidad de camas de la Unidad de Cuidado Intensivo realizado por el Centro Regular de Urgencias y Emergencias CRUE Guaviare, la ocupación del servicio de Hospitalización Covid Adultos, ha presentado variabilidad, fluctuando entre 50% y hasta más del 90, en especial desde la última semana de mayo, así mismo la Unidad de Cuidados Intensivo - UCI Covid que presentaba un promedio de ocupación de 25% , los últimos 3 días se incrementó desde 63% hasta llegar al 100% este jueves 3 de junio del presente año.

Dado el alto flujo de pacientes ingresados en el área respiratoria del Hospital San José del Guaviare, hubo necesidad de reorganizar la expansión de camas de este espacio covid y realizar una reconversión del uso, migrando camas de los servicios con menos cantidad de pacientes (pediatría) hacia los de mayor afluencia (hospitalizados Covid).

De igual manera desde el 27 de mayo de 2021 del Hospital San José del Guaviare se activó Plan de Contingencia por stock critico de sangre, cuya cantidad a 31 de mayo era de 16 unidades O positivo (reservadas 6 unidades), 3 unidades A positivo, 2 unidades O negativo (1 reservada y 1 disponible) y, según el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, la escasez es reflejo de disminución captación de donantes de sangre y aumento de la demanda del insumo debido al paro nacional y a la pandemia.

Por lo tanto, una de las medidas necesarias para afrontar la insuficiencia de hemoderivados en el Hospital San José del Guaviare es la cancelación de cirugías programadas que requieran transfusión, excepto cesáreas y cirugías intrahospitalarias. Además se incrementó el consumo intrahospitalario de oxigeno, el cual ascendió a 25 pulgadas promedio por día del producto, el Hospital San José del Guaviare tiene capacidad de almacenamiento de 175 pulgadas y el llenado se realiza cada 8 días, sin embargo, situaciones de alta demanda por pacientes respiratorios hacen que el uso se incremente y existe dificultades a nivel país por el paro nacional, alto consumo y disminución de acceso a los compuestos básicos y transporte, que podrían obstaculizar el acceso del elemento por esta región y pueden poner en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios hospitalarios.

Finalmente, las condiciones de la red pública de primer nivel en los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores permiten solo una atención inicial, estabilización y traslado de un paciente respiratorio que por su condición amerite cuidados especializados, contribuyendo así al posible colapso del servicio en la entidad de segundo nivel, siendo esta la única del departamento con esos servicios.

Mientras permanezca el sistema hospitalario en alerta Roja, los prestadores de servicios de salud de la Red Pública y Privada deben restringir cirugías ambulatorias y procedimientos no urgentes: se deben suspender las cirugías no urgentes, que no tengan grave afectación o riesgo sobre la vida o complicaciones de las patologías de las personas, la presente acción se debe activar de forma inmediata teniendo en cuenta la alta demanda de pacientes en estos servicios y el desabastecimiento de gases medicinales especialmente oxigeno que se presenta actualmente en el país.