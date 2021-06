'Bolillo' no se guardó nada con hinchas que fueron a presionar al DIM

Independiente Medellín recibió una inusual visita en la práctica de este martes, decenas de hinchas fueron a hablar con el cuerpo técnico y los jugadores en la preparación del Torneo Finalización y tras haberse quedado fuera de las finales en el Apertura.

"Acá estamos haciendo un esfuerzo, ha sido difícil, pero vamos a hacer un análisis de estos tres meses para que no hablemos huevonadas. En estos tres meses el equipo entró a competir por un torneo sin poder trabajar, y con un montón de situaciones, sin pretemporada ni trabajo, por pandemia. Este año es el único campeón del torneo, no es el hijueputa Nacional, no es ningún otro equipo, es el Medellín", dijo Hernán Darío, fiel a su estilo.

Los refuerzos para el 'Poderoso' fueron grandes protagonistas de la conversación entre la plantilla y la afición que se acercó a la sede del DIM, y aunque el 'Bolillo' dejó claro que se van a buscar refuerzos, aseguró que debían llegar jugadores que se acomodaran al presente económico del equipo.

"No es que los muchachos no hayan puesto huevos, que no hayan querido correr. Uno trae 10 jugadores, a cinco les va bien y a cinco les cuesta, a todo el mundo le ha pasado. Eden Hazard, fue el putas en Chelsea, Bélgica igual y en Real Madrid de culo", comenzó.

"Hay que reforzar el equipo, porque la verdad es que nosotros tenemos que tener una nómina tan grande como la de los que están en el octagonal. Si yo no estoy en el octagonal este año me voy para la puta mierda. Yo no sé cuántos quieren más a este equipo que yo, yo nací aquí, mi hijo nació aquí. Muchachos, está claro, vamos a buscar los jugadores que se pueda traer económicamente, porque nosotros queremos a Campaz, ¿les gusta Campaz? Ah, no lo trae el putas, vaya páguelo", añadió el 'Bolillo'.