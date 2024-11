América vs. Atlético Bucaramanga, por un cupo en la final de la Copa Colombia

Apasionante definición de la semifinal de la Copa Colombia entre América de Cali y Atlético Bucaramanga. El Estadio Pascual Guerrero acogerá este domingo desde las 5:15 p.m. el juego de vuelta entre estos dos equipos, que buscan disputar, por primera vez, la final de esta competición que se juega ininterrumpidamente desde 2008.

La ida estuvo cargada de emociones, con intensidad y opciones para cada lado. Fue el equipo Escarlata el que abrió el marcador por intermedio de Alexis Zapata al minuto 40, luego de una jugada confusa en la que terminó rematando casi que desde el piso. El empate fue obra de Fabry Castro al 77′ tras el cobro de un tiro libre desde la zona derecha y el remate de primera intención en el segundo palo.

Pascual a reventar

Esto es lo que espera la institución, luego de la queja pública que hizo el asistente del equipo, Álex Escobar, luego del triunfo en la última fecha de la Liga colombiana ante Once Caldas. El ídolo del club, pidió el apoyo de la hinchada para este juego por la Copa, luego de que la asistencia hubiera sido escasa contra el equipo de Manizales.

“Agradecerle también a los pocos hinchas que vinieron, realmente vuelvo y reitero, yo que soy de hueso rojo, me duele ver que le hincha no venga, porque todo el campeonato estuvimos de primeros y terminamos de primeros. La gente que habla por las redes, que al final no son hinchas, son detractores de la institución. Quiero mandarles un recadito: que el hincha verdadero fue le que vino hoy. Felicitarlos a ellos y esperamos que, como son noveleros, vengan el domingo”, fueron sus palabras tras el encuentro.

Bucaramanga, a dar el golpe

El equipo de Rafael Dudamel enfocará todos sus esfuerzos en este partido, pues quedaron eliminados de la Liga al no entrar dentro del grupo de los ocho que disputarán los cuadrangulares. El objetivo del club santandereano en el segundo semestre del año pasó por este torneo, pues ya fueron campeones en el Apertura, a la vez que se clasificaron a la Copa Libertadores, y sumar otro título a las vitrinas de la institución sería fundamental.

“Estamos pensando en la Copa, vamos a pelear hasta lo último que tengamos y queremos que Bucaramanga sea finalista”, dijo Jéfferson Mena, capitán del elenco santandereano.

La otra llave la disputarán Atlético Nacional e Independiente Medellín, con ventaja para los Verdolagas por 2-0. Vale mencionar que el equipo que resulte campeón, tendrá cupo a la Copa Sudamericana y evitará depender de la tabla de la reclasificación.

Posibles alineaciones

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Cristian Zapata, Carlos Henao, Juan Camilo Mosquera; Fabry Castro, Leonardo Flores, Fabián Sambueza; Esneyder Mena y Andrés Ponce.

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Marcos Mina; Eder Álvarez Balanta, Franco Leys, Alexis Zapata; Cristian Barrios, Duván Vergara y Rodrigo Holgado.