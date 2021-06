La molestia de Epa Colombia que incluiría lo sucedido con Andrés Escobar

Epa Colombia se mostró muy molesta en redes sociales luego de las diferentes actuaciones de la justicia con los 'vándalos', sin especificar una persona o hecho en específico, pero refiriéndose a las manifestaciones del último mes.

La reconocida influencer se mostró junto a su lujoso carro convertible y dejó ver su molestia por los 3 delitos que tiene en su contra luego de vandalizar una estación de Transmilenio en años anteriores.

"El Gobierno me cerró todas las puertas y me parece injusto que los que si hacen daño no les hagan nada. ¿Saben que es lo que pasa amigas? Que todo lo del pobre es robado", dijo.

Y agregó: "Me equivoqué como cualquier ser humano, pero yo he venido pagando por mis errores. No puedo creer que existan tantos vándalos y no los judicialicen. Me parece injusto porque yo cometí el error y no he podido salir de Colombia a vender mis keratinas porque tengo tres delitos: terrorismo, daño en bien ajeno e insitgación a delinquir".

La influencer no mencionó a ninguna persona o la relacionó con su crítica, pero los seguidores fueron enfáticos en que se refería a Andrés Escobar, la persona que fue captada con un arma en Cali en medio de las protestas.