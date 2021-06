El Mindo teme por su vida tras ser relacionado con Andrés Escobar

El Mindo, a través de un video en Instagram, aclaró que las fotos que circulan en redes sociales (en las que se le vinculan con un encapuchado con un arma de fuego e intimidando a los manifestantes en Ciudad Jardín el 28M) no es él.

Afirmó que ha recibido múltiples amenazas a él, sus allegados y familia debido a esas imágenes y a otras fotografías con Andrés Escobar.

El influencer afirma que no necesita una arma y que, además, no sabe cómo manejarla. Respecto a su relación con Andrés Escobar, afirmó que como persona pública tiene contacto con muchas personas y que no puede conocer el pasado o intensiones de cada persona con la que se toma una foto.

Pide a las autoridades que se aclare su supuesta vinculación con los hechos del 28M y que se le respete la vida a su familiares y la de él.

El video está acompañado de este mensaje: "EXIJO EL RESPETO A MI VIDA Y A LA DE LOS DEMÁS. SOY UN CIUDADANO QUE RECHAZA LOS ACTOS DE VIOLENCIA. Soy un hombre de fe y quiero hacer un llamado a que se peguen a Dios y le pidan que les de la sabiduría para afrontar todo lo qué pasa en nuestro país".

A continuación el video que dejó en sus redes sociales: