Nairo Quintana: "El Giro de Italia ha sido un espectáculo colombiano"

Nairo Quintana está preparando su participación en el Critérium Dauphiné que inicia este domingo 30 de mayo como antesala de lo que será el Tour de Francia. En la previa, el ciclista del Arkéa-Samsic se refirió a la presente edición del Giro de Italia, que tiene al colombiano Egan Bernal ad portas de coronarse campeón en Milán.

En rueda de prensa, el ciclista de 31 años se mostró emocionado por las alegrías que le ha dado a Colombia el Giro de Italia, dándole importancia a las bases que han dejado grandes representantes de los 'escarabajos' en las grandes vueltas.

Le puede interesar:

"Ha sido un espectáculo colombiano. Estoy muy contento por el país, por toda la gente, que llegue este tipo de alegrías para el pueblo colombiano que tanto necesitamos. Desde que inicié a ganar las grandes vueltas, dejamos un semillero a lo largo del tiempo y hoy se ven los frutos de eso que hemos sembrado los más grandes, viendo las actuaciones de los colombianos y dejando un ejemplo para los niños", destacó.

Ante una eventual coronación de Egan Bernal en Milan, que representaría el segundo título del Giro de Italia para Colombia, Nairo rescató la actuación de Daniel Martínez, quien ha sido fundamental para el líder de la carrera.

"Emocionante. Finalmente todo hace parte de la historia y esperamos que sea bastante nutrida, de bastantes trofeos y que no sea uno ni dos, sino que sean muchos de esa semilla. Es de gran importancia para nuestra historia y ratificar lo que somos. No solamente el ganador, sino también una serie de corredores que siempre fueron buenos protagonistas durante toda la carrera. A Daniel Martínez pocos lo conocían, nosotros si lo conocíamos y no es sorpresa porque sabíamos lo que podría hacer", expresó.

Del mismo modo, Nairo se refirió a la situación actual por la que atraviesa el país, esperando que sea un bálsamo ante la crisis que se vive.

"Emocionado por el triunfo para Colombia. Esperamos que sea un bálsamo en tantas indiferencias que unos y otros tenemos. Que sea un triunfo de unión, de motivación para seguir adelante y seguir mostrando al mundo que no somos lo que está saliendo ante el mundo que nos hace mal. Todos somos Colombia y en un momento de crisis no podemos hacer más crisis", manifestó.

Por último, hizo un análisis de los fuertes corredores a los que enfrentará en el Critérium del Dauphiné.

"Llégamos en un buen nivel. Esperamos seguir rodando y creciendo la condición como lo tenemos previsto de cara al Tour. Siempre que hay una competición hay buenos rivales. El rival más fuerte es el Ineos, viene con su grupo de corredores bastante fuerte. El equipo Movistar también viene con buenos corredores, con un Miguel Ángel López que viene de ganar", finalizó.