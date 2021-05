Regresa el profesor Súper O a defender la "justicia idiomática"

Una nueva misión ha vuelto a unir al Profesor Súper O y la Sevichica para que luchen contra los errores idiomáticos que día a día amenazan con apoderarse por completo de las redes sociales, plataformas digitales y páginas web.

Una nueva temporada de esta serie animada educativa que bajo el lema: '¡A luchar por la justicia idiomática!', llegará la próxima semana con una nueva temporada a Señal Colombia, desde el viernes 4 de junio, a las 11:55 de la mañana.

Para todos aquellos que han decidido tomarse a la ligera las normas de ortografía con el argumento de que las redes sociales son más ‘relajadas’, Charles Ocoró, más conocido como el Profesor Súper O, les tiene algunos consejos.

Por eso, el dueño de la cadena mundial de ceviche El Mariscón y su inseparable compañera Locumí Pacheco Silveria de Jesús, la muy divertida Sevichica, se han planteado el reto de “combatir la ignorancia idiomática”, esta vez en el mundo de las redes sociales, las plataformas digitales, las aplicaciones, las páginas web y el WhatsApp, entre otros.

Cuenta la historia que, de niño, a Charles Ocoró y a su abuelo Secundino les cayeron encima dos toneladas de camarones mientras iban de paseo. Su abuelo, al morir, le transmitió toda su energía y el poder sobrenatural del conocimiento del idioma español y una misión muy importante: combatir la ignorancia idiomática.

A las más de 350 aventuras vividas por Súper O y Sevichica, ahora se suman los 16 nuevos capítulos, de la nueva temporada, entre los que se cuentan Googlear y tajadas podridas, Wikiseviche y Ciberdelincuentes del wasapeo que se dan en escenarios del Eje Cafetero, Antioquia, Llanos Orientales, Región Pacífica y, por supuesto, El Mariscón, ese icónico lugar convertido en centro de operaciones, donde trabajan estos superhéroes de las letras, ubicado en algún lugar de Bogotá.

Santiago Moure, quien junto a Martín de Francisco, es uno de los creativos detrás de esta exitosa serie que ya acumula 15 años y varias temporadas como Profesor Súper O Histórico, Recargado y Gobierno en Línea, habla sobre esta nueva temporada.

LA CRUZADA IDIOMÁTICA

- ¿Cuál es la misión central en la nueva temporada de Profesor Súper O?

Que logremos crear buenos vínculos con la tecnología, no dejándonos dominar por ella, sino aprendiendo a usarla. Hay tres cosas de la era tecnológica que me sacan canas: poner ‘que’ con k, en aras de la rapidez; los emoticones, que son muy usados con el cuento de que se trata de simplificar los tiempos y el dequeísmo. ¡Ah! también el uso de las comas, es uno de los desaciertos más fuertes, idiomáticamente hablando.

- ¿Cómo ha sido la evolución del Profesor Súper O?

A lo largo de las temporadas, se han afirmado los personajes y se ha evolucionado en la manera de contar las historias y de involucrar la moraleja. La animación también se transformó, logrando mayor fluidez en el dibujo sin cambiar su estilo. Yo creo que ha envejecido bien.

- ¿Cómo es el proceso creativo de los personajes?

Hay cierta ironía y chascarrillos en torno a la colombianidad, a lo folclórico, a lo autóctono, pero manejado con respeto. Me parece muy interesante que el único superhéroe que haya en nuestro país sea un defensor del idioma que es tan maltratado en Colombia.

- Para quienes apenas empiezan a conocerlo ¿cómo describe a Súper O?

Pues Charles Ocoró es un personaje de pueblo, un chocoano que por un toque sobrenatural es dotado con ciertos dones, que de pronto se aparece y corrige el idioma. Es un travestista sin duda, porque se cambia de ropa y se viste de otro. Eso es lo que es un travestista: ¡no vayan a pensar mal!

- ¿Y los otros personajes?

Sin duda esos personajes existen. Las caricaturas necesitan una referencia real. Entonces, el arquetipo de la señora chocoana que vende almuerzos y prepara sancochos existe en las pescaderías de la calle 22 en Bogotá.

- ¿Por qué Martín de Francisco y usted quieren salvar al mundo, cuál es la cruzada?

La intención es quijotesca. Reducir los índices de ignorancia, aunque sea un ‘poquitico’. Eso es lo que me parece más loable y que hace más interesante el proyecto.

- ¿Considera que Súper O es feliz o a veces se siente frustrado?

Es feliz cuando logra que la gente entienda el gazapo que ha cometido y lo corrige. Pero yo creo que la vida emocional de Súper O debe ser terrible, debe vivir en una constante zozobra, sobre todo acá que se maltrata tanto el idioma. Yo le recomendaría a Súper O que tome antidepresivos.

- ¿Si creen que han logrado disminuir un ‘poquitico' el índice de ignorancia idiomática?

Sí, pero nosotros tenemos muy buena memoria para el olvido. Olvidamos que aprendimos a hacerlo bien y lo volvemos a hacer mal; por lo que Súper O debe insistir hasta que no cometamos más errores idiomáticos; o por lo menos tecnológicos.

- Martín es valluno, pero ¿qué es lo que tanto lo une a usted con el Pacífico colombiano?

Yo me casé con una valluna y de alguna manera siempre he tenido relación con la gente de este departamento, es más algunos creen que también soy de allí, pero le quiero decir a la gente del Valle, que yo me encargo de desmentir eso para no hacerlos quedar mal.