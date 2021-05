Los problemas de salud que alejan a Ernesto Lucena del MinDeporte

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, reveló que está pacediendo una enfermedad que efectivamente lo podría apartar de su cargo en el gobierno del presidente Iván Duque.

Desde septiembre de 2019, Ernesto Lucena se convirtió en el primer ministro del Deporte de Colombia, pero en las últimas horas se habló de una supuesta renuncia a su cargo, en medio de la polémica alrededor de la Copa América en el país.

Se confirmó la decisión de la Conmebol de no aplazar la Copa América, como lo había pedido el Gobierno Colombiano, en vista de la situación de orden público que se está viviendo en el país, con lo que ahora resta continuar en el manejo de lo local en materia deportiva.

No obstante, el ministro Ernesto Lucena se refirió a la hipoacusia súbita que desde hace un año está viviendo, una enfermedad que provocó la pérdida de su audición en el oído izquierdo.

"No me gusta hablar de mi salud, hace un año perdí la audición del oído izquierdo, he venido hablando con el presidente, tengo la intención de hacerme una cirugía, él obviamente ha entendido mis razones, sigo en la cartera, pero debo darle prioridad a mi salud", explicó el minsitro Lucena.

Si bien se confirmó que por ahora continúa al frente de a cartera de Deporte, Lucena fue claro en decir que su salud debe ser prioridad en este momento, aunque "recuperar la audición ya no es una posibilidad".

"Dependo de los exámenes médicos, recuperar mi audición ya no es una posibilidad. Tengo la alternativa de un implante coclear", dijo.