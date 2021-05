COVID-19 todavía no permite viajes internacionales seguros: OMS

El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, destacó que la situación sanitaria en ese continente y también en Estados Unidos ha mejorado, pero pidió que las personas sigan actuando con prudencia.

Kluge afirmó que el COVID-19 se mantiene como una amenaza imprevisible y por eso considera que aunque van en la dirección correcta, no es bueno reanudar de una vez los viajes internacionales. Agregó que no hay riesgo cero y que aunque las vacunas son una luz al final del túnel, el mundo no puede quedarse ciego por esa luz.

"Vamos en la buena dirección, pero tenemos que mantenernos vigilantes. El incremento de la movilidad, de las interacciones físicas y de las reuniones puede conllevar a un aumento de la transmisión en Europa", expresó Kluge.

En el tema de vacunas el directivo de la organización mencionó que se han dado cuenta hasta el momento que las que están disponibles son eficaces contra todas las variantes que presenta el coronavirus.