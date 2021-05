Los reparos de senadores del Centro Democrático a Duque por no ir a Cali

En medio de la situación de orden público que se está registrando en la capital del Valle del Cauca y la decisión del presidente Iván Duque de no viajar aún a Cali, en el Centro Democrático congresistas de esa región, como Gabriel Velasco, mostraron su reparos e insistieron en que es necesario que se traslade a esa ciudad.

Velasco, quien es vocero del Centro Democrático, renunció a la vocería del partido en el Senado de la República.

“El Presidente @IvanDuque ha afirmado que para no distraer el trabajo de la @PoliciaColombia NO vendrá a #Cali. Miles de caleños confiaron su voto en mí y en usted. Para no distraer a la bancada, con su abandono por mi ciudad, renuncio a la vocería del @CeDemocratico”, indicó el congresista a través de su cuenta de twitter.

Congresistas como Santiago Valencia insistieron en que el mandatario debe visitar la ciudad de Cali. “El Presidente @IvanDuque no debe ir a distraer a la @PoliciaColombia sino a Liderarla, además de brindar respaldo a la ciudadanía que vive verdaderos momentos de terror. El presidente debe reconsiderar y viajar a Cali lo más pronto posible”.

De otra parte, el Centro Democrático también emitió un comunicado en el que le solicitan “acción militar contundente y sostenida” en la ciudad de Cali.

“Como partido de gobierno que siempre lo ha acompañado desde su elección y en los momentos más difíciles, hoy nos sentimos en el deber de solicitarle acción militar contundente y sostenida en la ciudad de Cali para restablecer el orden público en el marco de la Constitución y de los Derechos Humanos”, dice el comunicado.

Y agregaron que “es urgente, señor presidente, superar las condiciones de inferioridad en que se encuentran los policías y el ESMAD para dar protección a la ciudadanía”.