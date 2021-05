Presidente pide a CRIC que regresen a resguardo y, por ahora, no va a Cali

El presidente Iván Duque se refirió este sábado a la situación de orden público que está viviendo la ciudad de Cali. El mandatario pidió a las comunidades indígenas que regresen a sus territorios y anunció que el ministro del interior, Daniel Palacios, está estableciendo contacto con ellos para escuchar sus inquietudes.

“Quiero hacerle un llamado claro a los miembros del CRIC, hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad. Para evitar confrontaciones innecesarias yo quiero hacerle un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al ministro del interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad”, indicó el mandatario.



De igual forma dio a conocer, pese al llamado que le han hecho distintos sectores a que se desplace a la región, que por el momento no irá a la ciudad de Cali.



“Tengo un gran equipo de Gobierno en este momento en la ciudad de Cali. Yo he tomado la decisión, por prudencia, de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la Fuerza Pública, que debe estar desplegada en este momento en toda la ciudad, pero estoy en monitoreo permanente”.

El mandatario aseguró que los ministros del interior, de defensa y la cúpula militar y de policía están en Cali.

También le pidió al director de la policía nacional que fortalezca todas las capacidades para hacer frente a la situación de orden público que vive la ciudad de Cali.