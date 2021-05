Urgencia manifiesta en el Valle por situación de orden público

Con el fin de atender la situación excepcional causada por la alteración del orden público, el gobierno del Valle del Cauca, decreto la urgencia manifiesta en el departamento.

La decisión obedece a las circunstancias por las que atraviesa el Valle, en el cual se han presentado situaciones excepcionales relacionadas con hechos que demandan actuaciones inmediatas.

Cabe anotar, que la urgencia manifiesta es una herramienta legal con que cuentan los ordenadores de gasto para adelantar contratación de manera directa, con el fin de garantizar el suministro de bienes, la prestación de los servicios y las obras que se requieran de manera inmediata.

“Se declara para satisfacer las necesidades, remediar o evitar males presentes o futuros, pero inminentes, es decir, que estas situaciones no dan espera para su solución. Es por ello que nos permite esta norma no acudir a los procesos públicos de selección como, por ejemplo, la licitación pública que es por todos sabido que tiene unos términos bastante amplios que no nos permitirían satisfacer estas necesidades”, precisó Lía Patricia Pérez Carmona Directora Jurídica del Valle del Cauca.

La urgencia manifiesta estará vigente en el departamento hasta que se superen los eventos que dieron lugar a la declaratoria.