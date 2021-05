"No se puede aplicar extinción de dominio a transportadores por paro": CTT

En entrevista con Caracol Radio, Jorge García, presidente de la confederación colombiana de transportadores, habló acerca de polémica que se desató tras las afirmaciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de proceder con la extinción de dominio de los vehículos que obstruyan las vías del país, por el Paro Nacional.

Lea también:

Según el presidente de la confederación de transportadores, el Fiscal cometió un error: “Pues nosotros decimos que el fiscal se equivocó, en este caso no aplica la extinción de dominio, porque solamente la extinción de dominio viene para capitales ilícitos de transporte, o insumos del narcotráfico, pues en este caso no se tífica nada de esta irregular, y sabemos que no nos afecta, porque estamos protestando pacíficamente”.

Además, señaló que los otros transportadores, le piden al Fiscal General, investigar mejor, a los camiones que están laborando sin cupo.

En el marco de la protesta social, el gremio transportador enfatiza que sigue la protesta porque: “Somos conscientes que el tema central es la reforma tributaria, la reforma a la salud y la reforma pensional, el pueblo colombiano fue a las calles a protestas por esta nefasta decisión”, “desafortunadamente por el incumplimiento del gobierno, los líderes somos tildados de malos, cosa que no es así, en esta oportunidad se está demostrando, y lo que pasa es que el gobierno no soluciona”.

El gremio transportado también le contó a Caracol Radio, que la ministra de transporte Ángela María Orozco, ha atendido sus inquietudes respecto a la regulación de tanque motor firmado con la OCDE, sin embargo, no ha podido asumir la competencia para realizar esta regulación.

“La situación de nosotros es crítica, el conductor está muy desprotegido, el conductor no tiene garantías de salud ni pensión y con esta reforma de la pensión quedan destruidas todas las esperanzas”, dijo Jorge García en entrevista con Caracol Radio en relación a la situación los transportadores que mueven la economía en el país.