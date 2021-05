Hay fuerzas internacionales aliadas con guerrilla:Peñalosa sobre vandalismo

El presidente Iván Duque se reunió con varios ex alcaldes de las principales ciudades del país, en el marco del denominado diálogo nacional que propuso el Gobierno. Al encuentro asistieron Alejandro Char, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez. También con los exministro Juan Carlos Pinzón, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas.



Al final el encuentro, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aseguró que una cosas son los ciudadanos que participan de manera pacífica de las marchas y otra los hechos violentos que se han registrado. Además manifestó que en las movilizaciones habría “fuerzas internacionales” que están cometiendo actividades de terrorismo.



“Es muy importante hacer una diferencia entre los ciudadanos que hacen marchas o que van al paro y las actividades terroristas que se han venido presentando. Es importante que tengamos claro que aquí hay unas fuerzas internacionales, aliadas con guerrilla, que son distintas de los ciudadanos que marchan, que están haciendo terrorismo, que están dejando a las ciudades sin transporte. Por ejemplo, en el caso de Bogotá hoy más de una de cada tres estaciones está destruida, más de 50 estaciones están destruidas y esto hace que los ciudadanos no puedan ir a trabajar”, indicó Peñalosa.



Agregó que “ una cosa son actos terroristas que están siendo apoyados, financiados y aún organizados desde países extranjeros y con una participación directa de la guerrilla y demás, y otra muy distinta son los ciudadanos que están en el paro, que incluso están siendo utilizados a veces por estas fuerzas oscuras sin que ellos mismos tengan en cuenta”



De otra parte y frente a la reunión con el presidente Iván Duque, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga manifestó que la reunión fue constructiva y que se planteó un acuerdo sobre lo fundamental para sacar adelante la continuidad de los programas sociales que necesita el país. Adicionalmente insistió en que es necesario que se levanten los bloqueos de las vías, indicando que estos no tienen ninguna justificación y están afectando a los ciudadanos.



“El Comité Nacional del Paro debería comprometerse en ese sentido y plantear que se deben desbloquear las vías y cualquier intento en ese sentido con la sociedad", agregó