"Policía tiene que reconocer la mala conducta de algunos de sus miembros"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Paul Angelo, columnista del Wahington Post, aseguró que la respuesta de la policía es intensificar el caos en las calles

“El trabajo de la Policía es duro, pero la fuerza pública ha intensificado el caos en las calles”, aseguró Angelo.

Durante el Paro Nacional se han conocido videos en redes sociales que demostrarían el abuso policial que se vive en el país en las manifestaciones. Estados Unidos se mostró preocupado por la situación.

"Como somos países socios, nuestro cumplimiento con la democracia, la fuerza pública tiene que reconocer la mala conducta de algunos de sus miembros. Parte de ese proceso es la justicia", manifestó Paul Angelo.

Con todos los procesos de cambio en medio de un proceso de paz que todavía vive Colombia, también implica un cambio, no solo en los grupos como las FARC, sino también en que la policía tiene que transformarse, explicó Angelo: "La policía también tiene que transformarse hacia una nueva identidad, pues en su origen tiene una formación militar. Todavía forma parte del Ministerio de Defensa, un 80% de las personas vive en las ciudades, la gran mayoría de las personas no vive la guerra en Colombia, y la formación de la policía no tiene que estar dirigida hacia una guerra interna".

Frente a los bloqueos, el vandalismo y la violencia que se ha presentado, aseguró que: "Hay vandalismo extremo en contra de l propiedad del estado, en contra de propiedades comerciales, pero lo que se ha visto es que la respuesta de la policía es a intensificar el caos en las calles".

Finalmente, aseguró que el departamento de Estado condenó la violencia de la policía en Colombia "el uso de excesivo de la fuerza no es negociable, lo que nos une como país, como aliados y como socios son los valores que compartimos".