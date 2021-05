Coalición de la Esperanza pide a Duque que viaje a Cali

Los integrantes de la Coalición de la Esperanza se reunieron por espacio de tres horas con el presidente Iván Duque, en el marco del diálogo nacional que el Gobierno está adelantando para intentar superar la situación que vive el país. En el encuentro, hicieron un llamado a la no violencia y manifestaron que es necesario que el primer mandatario visite a Cali y dialogue con los ciudadanos, y retirar la asistencia militar.



“ Le planteamos que la primera sería ir a Cali, a Siloé, a reunirse con las comunidades a convocar jóvenes sin ningún tipo de esperanza alrededor de las escuelas, convocar a las organizaciones sociales, a las juntas de acción comunal,las diferentes organizaciones, porque hay que ir a escuchar ese terreno. Y tomarse el tiempo para reconocerlos, para respetarlos, para mostrarle al país que esto es mucho más que Bogotá, una cantidad de regiones que tienen que ser escuchadas”.



El precandidato presidencial e integrante de esa coalición, Juan Manuel Galán, hizo un llamado al diálogo para encontrar soluciones a la crisis. Además indicó que se debe frenar la violencia y evitar los excesos de la Fuerza Pública.



“ Hicimos un llamado vehemente, enfático al presidente de la República para se pare la violencia, para que le dé órdenes expresas, claras, contundentes, inequívocas, a la Fuerza Pública y a la Policía de no dispararle a la población civil”.



Por su parte Humberto de la Calle aseguró que el Gobierno debe negociar con el Comité Nacional del Paro. Agregó que “ fue una conversación productiva, nosotros expresamos nuestras ideas (...) el presidente mantuvo sus puntos de vista”



Insistieron en que no buscan sustituir o suplantar al comité nacional del paro nacional