Esta es la primera entrega de la temporada 1 de este pódcast dedicado al pensamiento creativo y a la innovación.

Nace a partir del libro Innovación Para Cabezas Cuadradas, en el que se trata de mostrar la innovación de una manera divertida y cómo nos afecta diariamente en todas las decisiones que tomamos.

El pódcast busca ayudar en cómo hacer empresas mejores y en general un mundo mejor. Tiene un formato único: en cada entrega vas a encontrar una historia de pensamiento creativo para abrir el tema alrededor de la innovación. Para crear un espacio crítico donde nosotros mismos pongamos en tela de juicio lo que hacemos y nos preguntemos si hay otra manera de hacer las cosas.

El resto del pódcast después de esta historia lo hacen los participantes del club desde diferentes países, con sus diferentes puntos de vista y experiencias. Algunos de ellos son verdaderos expertos en innovación y otras personas son expertas en otras temáticas.

La reunión en vivo del club de innovación se hace los viernes cada dos semanas y a la semana siguiente se publica el pódcast.

Esa es la dinámica que tendremos de manera que usted pueda participar en la reunión en vivo de El club de las cabezas cuadradas y luego escucharse dentro de este pódcast de innovación.

Bien, pues usted querido oyente que inicia este viaje por el Club de las Cabezas Cuadradas, debe recordar que siempre puede participar en este pódcast. Lo que debe hacer es inscribirse en http://bit.ly/ElClubDeLasCabezasCuadradas y asistir a las reuniones sobre innovación del Club de las Cabezas Cuadradas, donde además pasamos un muy buen momento.

No todo lo que sucede en la reunión del club se lleva el podcasts por temas de tiempo.

Es una oportunidad para reactivar la creatividad propia y para ayudar a reactivar la creatividad de otras personas.

Tenemos el sueño de un mundo mejor poniendo en contacto esa creatividad de las personas en diferentes ciudades del mundo. Así que te dejo con esta primera entrega tan especial de la primera temporada del Club de Innovación de las Cabezas Cuadradas, que tendrán 9 entregas.



00:06 Intro

00:27 Presenta

03:47 El café que pagaba por ideas

12:46 Yenith Martínez

14:42 Andrés Utreras

17:04 Víctor Reyes

18:21 Vicente Moreno

18:58 Vicky Santa

21:20 Conclusión

22:17 Créditos



Músicas licenciadas y autorizadas para Caracol Pódcast:

Cat in the Alley - Alexandra Woodward

Storytellers - Francis Wells

Leave Sadness Behind - Jon Björk

Freedom Come - Lucention

Expecting You - Jon Björk

Short Letters - Jon Björk

http://caracolpodcast.com