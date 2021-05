Duque dice que no puede renunciar a figura de conmoción interior

Ante el llamado de algunos congresistas del Centro Democrático a que declare el estado de conmoción interior para retomar el orden, el presidente Iván Duque aseguró en entrevista con BLU Radio que un jefe de estado no puede renunciar a ninguna herramienta de la constitución, pero fue claro en que actualmente se cuenta con otro tipo de instrumentos que están siendo aplicados.



“ Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la constitución y la ley. La ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y esas herramientas taxativas están esencialmente orientadas a que se empleen única y exclusivamente si los mecanismos ordinarios que tiene la Fuerza Pública no funcionan, esas herramientas que están ahí han sido empleadas en muy pocas ocasiones, de hecho la última vez que hubo una conmoción interior fue en el año 2008 y fue declarada inexequible, justamente por las dificultades qué hay para la aplicación de cada una de esas medidas. Entonces a la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional se puede renunciar”.



La discusión sobre la figura de la conmoción interior surgió luego de que algunos congresistas de ese partido, como Carlos Felipe Mejía, le solicitaran al presidente acudir a esa herramienta.



“Está en juego la salud con la expansión sin límites de la pandemia, la economía, la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana y la vida de miles, de miles de inocentes, por eso desde esta curul al señor presidente de la Republica, Iván Duque, le pido acudir de manera urgente al artículo 213 de la Constitución Política y decretar la conmoción interior para emitir los decretos necesarios y recuperar la seguridad y el orden de la nación y a partir de allí sí generar los consensos necesarios para avanzar”, indicó el congresista Mejía en la plenaria del Senado ayer martes.

De otra parte el presidente Iván Duque durante la entrevista en el medio radial, al ser consultado sobre si se reuniría con líderes como Gustavo Petro o Juan Manuel Santos, indicó que no es una persona de “sesgos”