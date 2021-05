"No pueden pedir que el presidente renuncie": Paloma Valencia /

Durante la última semana el país ha vivido una fuerte ola de manifestaciones que rechazaban la propuesta de una Reforma Tributaria presentada por MinHacienda. Sin embargo, las movilizaciones se han trasladado a otras causas, razón por la cual la senadora Paloma Valencia se pronunció sobre la renuncia del presidente Iván Duque.

Según manifestó la senadora a través de sus redes sociales, con las movilizaciones la ciudadanía está no solo pidiendo la renuncia del ministro sino también la del presidente lo cual no corresponde al sistema electoral vigente en el país que es la democracia.

"No señores, no tienen derecho a destruir este país. No pueden bloquear y desabastecer las ciudades. No pueden quebrar todas las empresas. No pueden pedir que el presidente renuncie, esto es una democracia: hay límites a los derechos y hay elecciones", escribió la senadora.

Entre los mensajes, la política también rechazó el uso de la violencia en las manifestaciones y agregó que "La criminalidad tiene que ser detenida".