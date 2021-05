Las reuniones que el Gobierno sostendrá este lunes con partidos políticos

Luego de anunciar el retiro de la reforma tributaria del Congreso, el presidente Iván Duque empezó una serie de reuniones con diferentes partidos políticos para hablar de la agenda nacional y buscar consensos sobre el nuevo proyecto que se llevará.



Los partidos con los que el Gobierno sostendrá reuniones son: El Centro Democrático, MIRA, la U, Colombia Justa Libres y el Conservador. En el caso del Centro Democrático, en el encuentro participaron la directora de la colectividad, Nubia Stella Martínez, los voceros de Senado y Cámara. También el líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe de manera virtual.



También se reunirá al mediodía con el Gobierno el Partido Colombia Justa Libres, que estará representado por el senador y codirector de la colectividad, Jhon Milton Rodríguez. Este partido, pese a ser de la coalición, había hecho reparos a la reforma.



Para las 2 de la tarde está previsto que llegue a Palacio el director del Partido Conservador, Omar Yepes, y los voceros de la colectividad en Senado y Cámara.



Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que los directivos de Cambio Radical no han sido invitados y en caso de ser llamados, conoció Caracol Radio, no aceptarían de entrada el encuentro, teniendo en cuenta primero buscan adelantar una reunión de bancada para tener una postura.



Cabe mencionar que partidos de oposición como el Polo Democrático no han sido citados a estas reuniones en Palacio.



Estas reuniones harían parte de los encuentros para trabajar en una reforma tributaria consensuada.