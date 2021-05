Tenía 100 preguntas para Ben Affleck, al final estreché su mano: Iván Marín

Si hay una persona en Colombia que sabe de cómics y lo demuestra con altura es el comediante Iván Marín, muy recordado por sus divertidas rutinas en el escenario y por ser un fanático acérrimo de Batman, personaje icónico del universo de DC Comics.

En Caracol Radio hablamos con él y nos contó que -a pesar de tener una robusta colección del 'Caballero de la Noche' con cerca de 2.000 artículos-, no cree que sea la más grande del país.

¿Qué es el Multivero para Iván Marín?

-IM: El Multiverso es una genialidad, que permite explorar unas líneas narrativas muy interesantes porque juega con personajes, situaciones y el imaginario que todos tienen de los personajes de DC Comics.

¿Qué sintió al conocer al actor Ben Affleck en la premiere de Batman V Superman?

IM: Iba con la idea de ir a hacer un cubrimiento serio y responsable, pero la realidad es que yo era un fan infiltrado en medio de periodistas. Cuando llegó el momento, tenía fácilmente 100 preguntas para hacerle, al final resulté pidiéndole el favor de estrechar su mano. Tenía en frente al mismo Batman. Esto no fue planeado, decidí no reprimir mis emociones y disfrutar el momento.

Ben Affleck hablaba español pero Iván Marín no lo sabía

IM: Le hice unas cuatro preguntas en inglés, y me dijo que ya regresaba -yo lo tomé como un acto de diplomacia-. Sube al escenario, se empieza a dirigir al público y lo hace en español. Luego de esto se bajó y continuamos la charla.

¿Le gustó la versión de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia'?

IM: Cumplió demasiado, porque yo soy defensor de Zack Snyder. Sin embargo, al comienzo no tenía muchas espectativas con 'La Liga de la Justicia' porque yo estaba condicionado con la versión extendida de Batman V. Superman, que fueron más escenas pero nada más de fondo.

Cuando hablan del corte de Zack Snyder y veo los avances con regrabaciones, terminé viéndola completamente satisfecho. Incluso desperté a mi hijo porque me emocionó el precio de alquiler de la cinta.

Me encantó, si uno dice que algo es largo es porque no le gusta, no he visto la primera persona que se queje de la duración de la trilogía de 'El Señor de los Anillos'.

Recomendados de DC Comics por Iván Marín

Iván Marín cree que tiene cerca de 2.000 artículos en su colección de Batman,sin embargo no considera que sea la más robusta de Colombia.

>Watchmen de la editorial Vertigo, asociada a DC Comics, historietas y película



>'Sandman' de Neil Gaiman para leer

>Película Batman: el caballero de Ciudad Gótica, la cual muestra las diferentes percepciones de un grupo de niños que ve a Batman un día cualquiera combatiendo el crímen en la ciudad.