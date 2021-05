Nacional de Uruguay se queja por arbitraje del juego ante Atlético Nacional

Luego del empate 4-4 entre Nacional de Uruguay y Atlético Nacional por el marco de la fecha 2 de la Copa Libertadores, el vicepresidente del equipo charrúa, Alejandro Balbi, se quejó de las deciones arbitrales del ecuatoriano Augusto Aragón de 35 años.

"El arbitraje fue lamentable, los árbitros sin experiencia deberían hacer sus primeros partidos en torneos secundarios como la Copa Sudamericana", dijo el directivo a 100% Deporte tras el arbitraje de Aragón, que es juez internacional desde el año pasado.

"A este muchacho el partido le quedó grande desde cualquier punto de vista, no solo por la expulsión de Corujo, los jugadores se lo llevaron puesto. El banco colombiano le dijo cualquier cosa al cuarto árbitro, los líneas estaban pintados. Había un nerviosismo terrible. Cobraba lo que no tenía que cobrar y no cobraba lo que tenía que cobrar. Fue lamentable el arbitraje", añadió el directivo.

Nacional de Uruguay y Atlético Nacional, brindaron uno de los mejores partidos de lo que va de la Copa Libertadores, con un juego lleno de goles y situaciones fervorosas, diganas de la máxima competición de clubes a nivel sudamericano.