"Hasta que no haya una guerra civil en el país no habrá cambios": Esperanza

La reconocida actriz pornográfica Esperanza Gómez participó en un Instagram Live en el que le preguntaron acerca de cuál era su punto de vista sobre la situación del país y ella, sin pelos en la lengua, apoyó el paro nacional.

“Si en países como Perú y Bolivia han tumbado presidentes marchando pacíficamente, sin destruir los comercios y los locales de la gente que no tiene la culpa, porque se está marchando contra el gobierno, por qué los colombianos no podemos hacerlo”, señaló la mujer.

Además, agregó: “Yo creo que a los colombianos nos falta unión, nosotros no somos un pueblo unido, una halan para la izquierda y otros para la derecha; es muy difícil ponerlos a todos de acuerdo”.

Por último, Esperanza Gómez aseveró: “Yo no sé de política, pero hasta que no haya una guerra civil en Colombia, las cosas no van a cambiar”.

El Paro Nacional inició el miércoles 28 de abril con manifestaciones en diferentes partes del país, cacerolazos en la noche y algunos hechos de violencia en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali; sin embargo, el paro continúa en firme y se espera una gran concentración el sábado 1 de mayo.