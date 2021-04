"Reforma Tributaria se puede hundir, pero hay que hacer acuerdo social"

En el foro oro de Caracol Radio “Un año después del COVID-19, el Gran Reto de los alcaldes”, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les dijo a los congresistas que tienen que cumplir su trabajo, que pueden hundir esta reforma tributaria, pero que del Congreso tiene que salir un acuerdo social sobre cómo vamos a reactivar al país, pues de lo contrario las ciudades irán a la quiebra.

Explicó la alcaldesa que si no se llega a un acuerdo social, solo en Bogotá estaríamos expuestos a que 700 mil familias queden aguantando hambre, porque no recibirían renta básica, a que en agosto la capital se quede sin transporte masivo, porque Transmilenio se iría a la quiebra, a que las obras del Metro queden desfinanciadas y a que las empresas queden sin apoyo al subsidio de la nómina.

“También les quiero decir a los congresistas: ustedes tienen que hacer una tarea dificilísima, llegar a un acuerdo de inversión pública y de contrato social. Es duro, pero es su trabajo señores, a mí no me van a decir que me van a dejar 700 mil familias sin la cofinanciación del Gobierno Nacional y sin renta básica, sin cofinanciación de la red de infraestructura pública, entonces no hacemos metro y se nos puede quebrar Transmilenio”, manifestó la alcaldesa Claudia López.

“Es más fácil decir no y que se hunda la reforma. Perfecto, estoy de acuerdo en que se hunda mañana, pero ¿dónde está el plan contra la pobreza que nos va sacar de aquí? Entonces, la reforma se puede hundir, pero la obligación de hacer un acuerdo social no se puede hundir, porque se nos hunde la población en la pobreza y los jóvenes en la desesperanza”.

