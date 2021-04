“Esto no se arregla quitando unos temas”: Uribe a Minhacienda sobre reforma

La reforma tributaria que presentó el Gobierno sigue siendo tema de discusión. El líder natural y expresidente, Álvaro Uribe, desde hace varios días ha insistido en la necesidad de un diálogo para hacer ajustes al texto radicado por el Gobierno y este miércoles 28 de abril hizo un llamado al Ministerio de Hacienda a que facilite un consenso frente al articulado.

“Por favor equipo Ministerio de Hda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, indicó Uribe en su cuenta de twitter.

Previo a esto, en otro trino, el expresidente aseguró: “Súplica angustiosa: Que Gbno, partidos y ponentes acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo presenten como ponencia, lo aprueben. Se necesitan recursos para atender la crisis social. Se necesitan virajes para atender la democracia”

Cabe señalar que la reforma tributaria no tiene el respaldo de colectividades como Cambio Radical, los Liberales y de oposición.