"Marche en paz, sea inteligente y no tan bruta como yo": Epa sobre el paro

Epa Colombia fue tendencia hace unos años, pero no por su labor como creadora de contenido, sino por un video que se viralizó en protestas en Bogotá, pues salió dañando unas estaciones de TransMilenio. Sin embargo, ya aprendió la lección.

Ha sido difícil el proceso para esta mujer empresaria, quien ahora tiene una tienda de keratinas. Ahora, Epa Colombia envió un mensaje para que las personas que decidan salir, no cometan los mismo errores de ella.

"Si sales a marchar el 28, no dañes el TransMilenio. No salgas a hacer lo que yo hice, porque te vas a tirar tu vida como yo me la tiré. Yo tengo tres delitos y yo estoy privada", empezó diciendo en una historia de su cuenta de Instagram.

Finalmente, completó su mensaje y explicó que tiene todavía 3 delitos en contra: "No tengo la manilla, pero yo estoy pagando lo que hice. Sé que no estás de acuerdo con todo lo que está pasando y yo también saldría a decir 'no' a la reforma tributaria, pero hágalo en paz, sean inteligentes y no sean tan brutas como yo".