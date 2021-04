“Dale la espalda a las críticas”: Sara Corrales presume su voluptuosa cola

Sara Corrales, actriz colombiana, dejó ‘boquiabiertos’ a sus más de 2,9 millones de seguidores en Instagram con una fotografía de ella en la playa, luciendo, tan solo la parte de debajo de su vestido de baño y dando la espalda, por lo que se puede apreciar sus laureadas nalgas.

“Dale la espalda a las críticas, a la envidia, a la mala vibra, al miedo. Dale la bienvenida al amor, a la felicidad, a la humildad”, escribió la mujer en su publicación, con la intención de motivar a sus fanáticos.

La publicación ha tenido una recepción positiva por la gran mayoría de sus seguidores, pues ha conseguido cerca de 78.000 likes y más de 800 comentarios, en los que le elogian su escultural figura.

“Sin dudas, la mujer perfecta”, “estás espectacular”, “si tuviera tu cuerpo tampoco me importaría si me critican”, “te pasas”, “hermosa como siempre”, “sacúdete la arena, sexy”, “por qué no puedo tener a una mujer como tú”, “con esa cola, yo caminaría siempre de espalda”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho a Sara Corrales por su belleza.