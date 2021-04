“Amor, dame para el arriendo”: Mujer se hace viral por exigencias "básicas"

Una mujer identificada como Karen Vásquez se hizo viral tras responder una pregunta en su cuenta de Instagram sobre “si le ha tocado un hombre tacaño”. Su respuesta generó polémica en las diferentes redes sociales.

“Gracias a Dios a mí no me ha pasado, mis parejas, en medio de su economía, ninguno ha sido tacaño, todos me han apoyado económicamente en lo básico, nunca he exigido más de lo básico y eso también cambia de acuerdo al estilo de vida que tengas”, señaló la mujer y continuó con lo que provocó la polémica.

“Si vives en tu casa con tu mamá, “amor, dame para planificar, para las toallas higiénicas, para mi aseo personal”, esas cosas exigirlas; si vives sola “amor, necesito que me ayudes para los servicios, para el arriendo” y así sucesivamente; mis parejas todas me han ayudado con lo básico”.

Y le puso más ‘leña al fuego’ con lo siguiente: “Si ustedes son unos hombres básicos, que no tienen dinero, que no tienen posibilidades de darle una buena vida a una mujer, pues consíganse una mujer básica, de su nivel”.

Las historias fueron descargadas por diferentes usuarios en redes sociales, quienes viralizaron estas declaraciones, generando diferentes opiniones, en su mayoría criticándola, por decir que es “básico” que le ayuden a pagar sus facturas sin vivir juntos y confundir un detalle con una exigencia.

La mujer después hizo una transmisión en su cuenta de Instagram en la que trató de explicar a lo que se refería, luego de que le llenaran sus redes sociales de comentarios e insultos; sin embargo, siguieron las críticas.