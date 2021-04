“No le tuve miedo a Pablo Escobar, que se lo voy a tener a Carrasquilla”

En la reunión de bancada del Partido Liberal, en la que se decidió acoger la propuesta del expresidente César Gaviria de no apoyar la reforma tributaria, el hoy director de ese partido lanzó duras críticas contra el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

“Hay que cuidarse del ministro Carrasquilla, creo que es más peligroso que la pandemia. Este señor, nos va a llevar a la antesala del infierno”, dijo Gaviria.

El expresidente César Gaviria fue más allá y dijo que “estamos avanzando de una situación muy grave a una catastrófica. Eso es lo que significan esas cifras que les he leído y nadie con sus amenazas, ni el fuego amigo, ni el Gobierno, me van a callar. Yo no le tengo miedo a nadie. No le tuve miedo a Pablo Escobar, que se lo voy a tener al señor Carrasquilla. A mí no van a intimidar, ni me van a callar”.

Las declaraciones del expresidente Gaviria se dieron en medio de su intervención donde exponía las razones para no acompañar la reforma que el Gobierno presentó al Congreso. Gaviria ha dicho que la administración del presidente Iván Duque se debe dedicar a atender la pandemia.