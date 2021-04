IPS, clínicas y hospitales habrían comprado a red de falsos medicamentos

La red de falsificadores de medicamentos de alto costo desmantelada esta semana por la Fiscalía en la Costa Caribe habría vendido medicamentos adulterados a IPS, clínicas, hospitales en diferentes zonas del país.

En la audiencia de imputación de cargos contra los miembros de la presunta red, fueron revelados informes de Policía Judicial que dan cuenta de la forma en que traficaban las medicinas.

En uno de esos informes de interceptaciones de llamada, se lee que, uno de los interlocutores utilizaba “thinner” y acetato para borrar las fechas de vencimiento y las leyendas de uso institucional para que “quedaran limpios” y hacerlos pasar como únicos.

Es tan grave el tráfico de medicamentos que descubrió la Fiscalía, que, en otro de los informes de interceptaciones, quedó en evidencia que la “cadena de frío” no se respetaba nunca, por lo que las propiedades de los medicamentos se perdían, aun así, la banda criminal los ponía a enfriar para engañar a sus potenciales clientes.

Y lo que es peor, otro informe revela que tenían como clientes IPS, clínicas y hospitales. “Fabiola indica a Katherine Gómez, dos de las investigadas que le envíen una orden de compra a una clínica de la Costa por 600 unidades de un determinado medicamento”. Señala el documento.

Otro de los registros da cuenta, que le vendieron medicamentos vencidos a una clínica en Chocó y que tenían como destino la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Los pacientes que llegan a cuidados intensivos son pacientes que se están debatiendo entre la vida y la muerte, y me aterra pensar que a las UCI lleguen medicamentos en las condiciones en las que estamos viendo (…) podríamos estar hablando de una cifra negra de muertos. ¿Cuántos de los que están en cuidados intensivos mueren no como consecuencia de la enfermedad que padecen, sino que los medicamentos que les están aplicando no le generan los cambios que se esperan de un medicamento en buen estado?”, explicó el abogado Daniel Cardona, apoderado de víctimas.

Hay otro informe señala que esta organización también tenía relaciones comerciales con IPS de Tunja.