Yesid Pira, de domiciliario a líder de la Vuelta a Colombia

Yesid Pira llegó al liderato de la Vuelta a Colombia este martes luego de imponerse contra todo pronóstico en el Alto de la Línea. El ciclista boyacense del equipo Alcaldía La Vega sigue vistiendo la camiseta naranja luego de terminada la etapa 5 de este miércoles que se corrió entre Armenía y Belalcázar.

El pedalista de 21 años contó para los micrófonos de Caracol Radio, que antes de ser ciclista profesional trabajaba en un restaurante en Bogotá como repartidor de domicilios, donde aprovechaba para familiarizarse con la bicicleta.

Le puede interesar:

"Soy profesional desde finales de 2019. Antes era dominguero, un día salía en la cicla y al otro no", dijo el joven pedalista.

Pira, contó que su apellido causa gracia entre sus conocidos y reveló que tras imponerse el martes pasado en el Alto de la Línea, lo molestaron frases como "toteó maíz pira arriba en el alto".

El líder de la Vuelta a Colombia reveló que a pesar de que se encuentra en un equipo profesional como los es Alcaldía de Vega, no recibe ninguna remuneración, "No hay sueldo, por el momento no", dijo. Aunque el equipo corre con todos los gastos implicados en la competencia así como con algunos repuestos.

Yesid Pira viste la camiseta naranja de la Vuelta a Colombia gracias a la diferencia de 21 segundos respecto a José Hernández del Team Medellín.