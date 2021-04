Modric sobre Mbappé: "Los grandes jugadores son siempre bienvenidos"

El croata Luka Modric abrió las puertas del Real Madrid a Kylian Mbappé y aseguró que "los grandes jugadores son siempre bienvenidos" en el Real Madrid, con el deseo de que la próxima temporada el delantero francés vista de blanco.

"Salen muchas noticias de jugadores que van a venir y cuales van a salir, no puedo entrar en eso, pero hablando de Kylian es un gran jugador, lo ha mostrado con su selección y con el PSG", manifestó Modric en la sala de prensa de Anfield, donde este miércoles jugará el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol que enfrentará a su equipo con el Liverpool.

"Los grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid, pero no sería correcto hablar en este momento de la temporada de jugadores de otros equipos. Veremos lo que pasa la temporada que viene; pero él como jugador es top, uno de los mejores del mundo", añadió.

Modric aprovechó su comparecencia para felicitar a Florentino Pérez por su reelección como presidente del Real Madrid y se mostró convencido de que armará un gran proyecto para la próxima temporada.

"Felicitar al 'presi' por su nuevo mandato. Seguro que tiene muchas ganas de construir un gran equipo otra vez, aunque lo tenemos, vamos a ver qué va a hacer en el futuro. El 'presi' siempre ha hecho grandes cosas para el Real Madrid y va a seguir haciéndolo", afirmó.

En su caso, aunque tiene atada la renovación con el Real Madrid, sigue sin confirmarlo en público hasta que no lo anuncie el club. "Mi renovación va bien, no puedo decir más, quiero continuar en el Real Madrid donde me siento muy contento. Espero seguir año que viene", explicó Modric.