Numerosos retrasos en la apertura de mesas electorales en Perú

Las elecciones generales en Perú arrancaron esta jornada con tranquilidad pero con numerosos reportes sobre el retraso en la apertura de las mesas de votación, pues apenas el 70 % de las mismas lo habían logrado más de dos horas después de iniciados los comicios, según datos del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En la mayoría el retraso se debe a la ausencia de los miembros de mesa, un deber cívico penado con una multa de hasta 60 dólares en caso de no comparecencia, pero que parece no haber inducido a participar a cientos de ciudadanos que habían sido convocados para esa labor.

Leer más: Peruanos acuden a votar mientras la pandemia registra récord de muertes

Leer más: Maratónica jornada de elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia

La situación se ha complicado además debido a que, precisamente por los protocolos de seguridad anticovid, las autoridades convocaron a votar a primera hora de la mañana a los adultos mayores, personas con discapacidad, y mujeres embarazadas, quienes están exentas de participar en las mesas.

Eso impide que puedan extraerse voluntarios de las largas filas que comienzan a formarse en los centros de votación, donde centenares de ancianos aguardan desde hace horas la apertura de sus respectivas mesas.

Tal es así que el propio presidente Francisco Sagasti, adulto mayor, hizo una invocación pública al acudir a votar a un colegio electoral de Lima donde sólo se habían podido constituir una de las cinco mesas habilitadas, para que acudieran jóvenes voluntarios para asumir la tarea.

FALLAN LOS TITULARES

"No se puede instalar la mesa, hay solo un voluntario. Los titulares han fallado y a todos los señores de la fila se les pide que sean voluntarios y nadie quiere. Y la ley dice que mientras no haya tres miembros de mesa no se pueden hacer las elecciones", dijo a Luis Pilfo, personero (observador) de un partido político en una mesa del populoso barrio de Villa María del Triunfo.

Según Pilfo, en la mesa se estaban "buscando voluntarios" ante la evidencia de que la "gente que había sido avisada y preparada" de antemano para esta labor "estaba causando este perjuicio". Las elecciones generales en Perú arrancaron esta jornada con tranquilidad pero con numerosos reportes sobre el retraso en la apertura de las mesas de votación, pues apenas el 70 % de las mismas lo habían logrado más de dos horas después de iniciados los comicios, según datos del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE).