Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 feb 2026 Actualizado 22:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Parlamento venezolano anuncia la excarcelación de 31 militares en el marco de la amnistía

El diputado Jorge Arreaza informó este sábado que 31 militares fueron excarcelados con “medidas alternativas”.

Una treintena de presos políticos sale de una cárcel en Venezuela tras amnistía (créditos: GettyImages)

Una treintena de presos políticos sale de una cárcel en Venezuela tras amnistía (créditos: GettyImages)

EFE

El presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado Jorge Arreaza, informó este sábado que 31 militares fueron excarcelados con “medidas alternativas” con el objetivo de contribuir a la paz y al encuentro nacional.

A través de un mensaje en X, el diputado indicó que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas el viernes a los militares que, dijo, “ya se encuentran en libertad”.

En desarrollo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir