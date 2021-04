Quienes ganen hasta $4 millones no pagarían renta con la Reforma Tributaria

Tras una reunión de los voceros del Centro Democrático para la Reforma Tributaria con el presidente Iván Duque, para conocer detalles finales de este texto que será radicado en el Congreso, la colectividad anunció su respaldo a la iniciativa, con la condición, según las bancadas, de que la reforma ayude a los más vulnerables.

"Entendemos y reconocemos el esfuerzo del Gobierno para atender esta pandemia tan trágica para todo el planeta y por supuesto el país. También acompañamos esta construcción de una reforma fiscal y social que nos permita ampliar las ayudas sociales, evitar un salto a la pobreza en dos años que sea imparable, y por supuesto también que nos permita sostener fiscalmente el Estado colombiano", expuso la representante y vocera, Jennifer Arias.

Le puede interesar:

- Integrantes de Cambio Radical piden a bancada no votar reforma tributaria

- Proponen que iglesias paguen impuesto a renta paralelo a Reforma Tributaria

Por eso, explicó que "entre una de las muchas propuestas nos parece oportuno ampliar la base de declarantes de renta, pero no de contribuyentes. Es decir, que más declarantes se formalicen pero que no necesariamente contribuyan con un pago de impuesto. Que esto solo lo hagan quienes más ingresos tienen, y por eso le hemos pedido al Gobierno que en esa base, que está más o menos entre 2 millones y medio y 3 o 4 millones, la declaración no sea paga, sino solamente en el sentido de la formalización".

La propuesta, como explicó la congresista, fue presentada ante el presidente y el Ministerio de Hacienda, y se habría visto con buenos ojos para incluirse en el texto final de la Reforma Tributaria que, según anunció el propio Gobierno, sería radicado en el Congreso esta semana.

"Es una propuesta que esperamos consensuar con el Gobierno nacional, con el fin de darle seguridad fiscal a Colombia y no afectar a los más vulnerables", reafirmó el senador de la colectividad, Ciro Ramírez.