Bitcoin: Estafas en internet prometen duplicar su dinero

Desde que las criptomonedas tomaron popularidad a nivel global, muchas son las ofertas que circulan en Internet sobre el tema. Sin embargo, los movimientos digitales para muchos usuarios son totalmente enigmáticos y ante esta desinformación los ciberdelincuentes aprovechan para generar estafas y así robar a sus víctimas.

A nivel general existe una gran creencia en la que se asocia a las monedas digitales con la multiplicación de dinero. Justamente, esta es la principal herramienta que utilizan los delincuentes para atrapar a sus víctimas.

Caso:

En Caracol Radio contactamos a uno de los perfiles existentes en Instagram que prometían generar dinero a partir de las monedas digitales. Durante la conversación, el ciberdelincuente aseguraba producir enormes ganancias de dinero dependiendo de la inversión de la víctima a través de una billetera digital. Para activar dicha billetera, era necesario ingresar a un portal web y llenar datos sensibles del usuario para hacer supuestamente la transacción.



Al analizar el perfil del delincuente, son varias las alertas que se pueden tener en cuenta. A pesar de tener una gran cantidad de seguidores, las publicaciones no contenían likes o 'me gusta', los post eran seguidos y sin interacciones. Además, contenían bastantes fotografías de publicidad de inversión pero no dirigían a portales creíbles.

Reporte:

Una vez realizamos el contacto con el perfil, reportamos a Facebook el caso. Según la red social, evidentemente esta cuenta violaba las políticas Instagram y por ende fue dado de baja.

De hecho, al revisar el servicio de ayuda de Instagram, existe un apartado de estafas en la que se especifica que el usuario debe tener cuidado con: "Algunos tipos de estafas relacionadas con inversiones falsas a las que se debe estar atento. Estas incluyen las estafas de "renovación de efectivo", los sistemas piramidales (también conocidos como esquemas Ponzi) y los sistemas para "hacerse rico de la noche a la mañana".

Tenga en cuenta que si le llegan mensajes que prometen este tipo de servicios lo ideal es que usted no haga caso y reporte la cuenta o los mensajes a la plataforma. "Ten presente que tu reporte es anónimo, excepto si reportas una infracción de propiedad intelectual. La cuenta reportada no verá quién la reportó", explica la red social.

Consejos para no caer:

Finalmente, desde Caracol Radio le recomendamos tener en cuenta:

1. No responda a personas que no conoce y que le pidan dinero

2. Desconfíe de cuentas que representan a empresas grandes, organizaciones o figuras públicas y que no estén verificadas.

3. Dude de mensajes o publicaciones con faltas de ortografía o errores gramaticales.

4. Tenga cuidado con personas que afirmen tener amigos o familiares en situaciones de emergencia.

5. No responda a personas que digan ser del área de seguridad de Instagram y que le pidan la información de tu cuenta