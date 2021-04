Exigir más a quienes ganan menos “es escandaloso”: Iglesia Católica

La Iglesia Católica de Colombia hizo este Viernes Santo una profunda reflexión sobre la delicada situación del país por la violencia, la creciente corrupción, el suicidio, el maltrato a los niños, la exclusión social, la pandemia, el aborto y los múltiples males que agobian a la sociedad, e hizo llamados a buscar salidas a través de una mayor justicia social.

En el Sermón de las 7 Palabras, por Caracol Radio, el clero colombiano consideró que es hora de buscar el perdón y aprender a perdonar, defender la vida en todas sus etapas, reflexionar sobre debilidades y vulnerabilidades, y ser más equitativos.

Desde el departamento de Amazonas, el Vicario Apostólico de Leticia, Monseñor José de Jesús Quintero Díaz, cuestionó a “quienes ganan más de 30 salarios mínimos y dizque no les alcanza para su supervivencia”, a quienes exigen aumentos que están por encima de los de la gran mayoría de la población que ganan solo un salario mínimo. “¡Esto es escandaloso!”, apuntó.

Por su parte, el Obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien en medio de la crisis que vive la ciudad portuaria en el Valle del Cauca recibió amenazas de muerte, pidió a los colombianos dejar atrás la indiferencia frente a los males de la humanidad. Son tantas las problemáticas en el mundo, en el país, en Buenaventura, que no podemos pasar por la vida sin ayudar a transformar la realidad, sostuvo.

Colombia se debate en extremos que parecen irreconciliables; la violencia y las desigualdades nos muestran una realidad imposible de comprender y a veces nos deja impotentes, dijo monseñor Jaramillo y añadió que, entre todos, debemos construir un país defienda los intereses de la comunidad, por encima de intereses personales, “que nos haga entregar hasta la propia vida, si es necesario”.

En el Sermón de las 7 Palabras, por Caracol Radio, los mensajes de la Iglesia Católica desde diversos puntos de Colombia:

Primera Palabra:

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».

A cargo de Monseñor Juan Carlos Castellanos Ruiz, párroco de la iglesia de Cristo Resucitado, en Bucaramanga.

La lógica de Dios es diferente a la lógica humana. Las palabras de Jesús en la Cruz son fuente de vida. Dios nos invita a perdonar; el perdón debe ser siempre lo primero, es la expresión más alta del amor. Nuestra capacidad para perdonar, define nuestra vida interior, afirmó Monseñor Castellanos Ruiz en Caracol Radio. Pero también pidió luchar a fondo contra la corrupción, la violencia, el tráfico de influencias y otros males que aquejan a la patria.

Segunda Palabra:

«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso».

Con Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, Obispo de la Diócesis de Armenia.

En estos momentos de pandemia hemos tenido tiempo para confrontar nuestras vidas, reflexionar y nos hemos dado cuenta de nuestras debilidades y vulnerabilidades, nos hemos enredado a acciones que nos han absorbido; es hora de cambiar, de recuperar el tiempo perdido y de buscar el paraíso, dijo en Caracol Radio Monseñor Quintero Gómez, quien pidió reflexionar sobre la multiplicidad de males que agobian a los colombianos. Lamentó que en el país se haya perdido el temor de Dios, con lo cual la sociedad ha perdido su rumbo.

Tercera Palabra:

«Mujer, ahí tienes a tu hijo… hijo, ahí tienes a tu madre»

Con Fray Carlos Mario Alzate Montes, Prior Conventual y Rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

María, de pie, serena y expectante, sigue la vía dolorosa tras el rastro ensangrentado del maestro. Ella se convirtió en la protectora de todos los seguidores de Jesús, en ella sobrevivió la maternidad, el don de transmitir la vida; hoy es aliada en la batalla contra los males sofisticados de nuestro tiempo, la cultura de la muerte, del descarte, de la exclusión, dice en su reflexión por Caracol Radio, Fray Alzate Montes.

Cuarta Palabra:

«¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?».

A cargo de Monseñor José de Jesús Quintero Díaz, Vicario Apostólico de Leticia, Amazonas.

En este segundo año de la pandemia del Covid 19 reconozcamos la triste condición de pecadores; el pecado causa el desorden del mundo y es la raíz de todos los males. Por el pecado viene el dolor, el sufrimiento y la muerte, realidad que hoy encontramos en todas partes, afirmó Monseñor Quintero Díaz, quien apunto en Caracol Radio que la avaricia acosa y enceguece y lleva a quitar el pan de la mesa de los niños, de los campesinos, de quienes viven en condición de miseria.

Quinta Palabra:

«Tengo sed».

Con Monseñor Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín.

En estos momentos de dolor, de desesperanza, de agobio, de pérdida, de muerte, en medio de la pandemia, Jesús nos diría hoy, tengo sed de esperanza de un pueblo creyente, que se comprometa con la obra del evangelio, que sea la respuesta a quienes sufren, dijo Monseñor Vélez García en Caracol Radio. Y llamó a aplicar el mandamiento del amor ante aquel que está afligido y siente que la vida ha perdido valor o sentido. Que nosotros, peregrinos, podamos ser respuesta eficaz ante el dolor humano, apuntó.

Sexta Palabra:

«Todo está consumado…».

A cargo de Monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura

La consumación de nuestra obra en la tierra consistirá en aceptar la vida que el padre eterno nos propone, aun con las dificultades que conlleva. No se puede ser indiferente frente a estas dificultades, dijo Monseñor Jaramillo y recordó en Caracol Radio que Jesús nos dio una lección: es necesario que la semilla muera y nos resucite para que nos dé frutos. No podemos pensar que la culpa siempre es de los demás o que el problema lo tienen los demás. Entre todos debemos construir un país desde el amor en el que los intereses de la comunidad estén por encima de intereses propios, precisó.

Séptima Palabra:

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».

Con Monseñor Pablo Emiro Salas, Arzobispo de Barranquilla.

Las últimas palabras de Jesús en la Cruz no son las últimas palabras de un derrotado, sino la concreción de un amor vivido hasta el extremo. Por eso, es preciso que nos confrontemos mirándonos a nosotros mismos y cuestionando por qué se ha perdido en muchos el sentido de la vida, afirmó Monseñor Salas y añadió que hoy, no solo en lo personal, sino en lo familiar y social hay gran incertidumbre que raya en la desesperanza. Hay que levantar la cabeza y el corazón, el destino final no es la muerte sino la vida; entonces, debemos preguntarnos, ¿qué nos pasa? Invitó a caminar juntos en la misma dirección, de ser instrumentos de paz y reconciliación; Hagamos posible la cultura del encuentro, la reconciliación y la fraternidad entre los colombianos, concluyó en el Sermón de las 7 Palabras, por Caracol Radio.