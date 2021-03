"Necesitamos alimentos y colchonetas para atender a migrantes venezolanos"

El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que continúan llegando ciudadanos venezolanos que huyen de los bombardeos en la zona de La Victoria, Venezuela y que solo se cuentan con una capacidad para atender al 25% esta población, que ya suma más de 5 mil personas en Arauquita, Arauca.

El gobernado señaló que la situación está empeorando: “Hoy la situación en Arauquita es más crítica que ayer, ayer tuvimos la oportunidad de ir con el defensor del pueblo y había un promedio de 4.000 personas concentradas en 15 puntos en toda la rivera de la frontera con Venezuela, hoy ya tenemos un dato, más de 5 mil personas concentradas en 17 puntos, eso nos lleva a que estamos quedando cortos.

En cuanto la capacidad de suministros para la población habló de un 25%: “Hay un 75% que se está quedando sin apoyo, aquí queremos agradecerle al ministerio del Interior, hoy llegaron 5 toneladas que van a ser trasladadas”, enfatizó el gobernador de Arauca.

José Facundo Castillo también les hizo un llamado a los organismos internacionales y a las empresa privadas para que no dejen de apoyar: “Porque lo que comentan es que siguen los bombardeos allí, las alteraciones de orden público en Venezuela y eso hace que siga creciendo esta población, por ahora necesitamos, alimentos, colchonetas e hidratación, para poder atender esta población ya que estamos quedando cortos como municipio, como departamento, y por su puesto que la Nación nos ha estado apoyando pero es insuficiente para toda esta población”.

Finalmente, este desplazamiento ya no solo se está dando por Arauquita, sino también se están haciendo los desplazamientos hacía el municipio de Arauca, y a Saravena: “Desde ayer se están activando las alarmas para estar preparados, para atender a nuestros hermanos Venezolanos, pero si pedir ayudas internacionales, que ayuden a actuar en Venezuela, para que esta situación cese, porque sino vamos a seguir, uno, con estas cinco mil personas durante mucho tiempo, esta población no va a retornar, debemos garantizarle a esta población que puede retornar y para ello requerimos un organismo internacional, el Estado colombiano no puede hacer mayor cosa”, manifestó con preocupación el gobernador de Arauca.

También hizo un llamado para que los centros médicos sean abastecidos, para estar preparados y fortalecer el Hospital San Lorenzo de Arauquita.