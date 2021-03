Fabra convocado por Boca Juniors pese a discusión con compañero en partido /

Frank Fabra quedó en el ojo de la polémica luego de propiciar un cachetazo a Carlos Izquierdo, capitán de Boca Juniors, luego de que este le reprochara una jugada cuando el equipo 'xeneize' perdía 1-0 ante Talleres de Córdoba. Según periodistas de Argentina, el colombiano sería sancionado económicamente.

"El mejor camino para que esto no vuelva a suceder y para ejemplificar a las divisiones juveniles del club es sancionarlos con una multa desde lo económico; me dicen que no se va a informar esta decisión, sino que será de puertas para adentro" dijo Diego Monroig de ESPN.

Pese a la polémica, donde algunos pedían que se sancionara deportivamente al jugador, Fabra fue convocado por Miguel Ángel Russo para el partido ante Defensores de Belgrano en la Copa Argentina. Este partido se llevará a cabo el miércoles 23 de marzo en La Bombonera.