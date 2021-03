Mujer prometió desnudo si Leo Castro hacía gol y el jugador la bloqueó

Con tal de motivar a los jugadores de su equipo favorito, muchos hinchas están dispuestos a lo que sea. El pasado 13 de febrero, una seguidora del Deportivo Cali, la locutora y periodista Fay Martínez, dijo que si Marco Pérez, delantero ‘azucarero’, hacía gol, ella se desnudaba.

El desafío se hizo viral a tal punto que, hasta hinchas del América, el rival de patio, y de otros equipos querían que el artillero verdiblanco anotara y así sucedió, Marco Pérez le marcó dos goles al Junior, la gente se dirigió al perfil de Twitter de la mujer para preguntarle si iba a cumplir y ella mantuvo su palabra y lo hizo.

Ante el revuelo que esto causó, hubo otras aficionadas de otros equipos que se animaron a hacer lo mismo con tal de motivar a los delanteros que están divorciados con la red; tal es el caso de Valeria Giraldo Toro, una modelo y abogada paisa hincha del Independiente Medellín.

Porque el público lo pide, JAJAJAJAJ si Leo Castro mete un gol en liga, me pongo pues la diez yo; la foto la subo a Instagram @valeriagiraldotoro 😱😱🤣🤣 https://t.co/ErvpjQYK96 pic.twitter.com/Xrm0Y5TvRt — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) March 5, 2021

“Porque el público lo pide, JAJAJAJAJ si Leo Castro mete un gol en liga, me pongo pues la diez yo; la foto la subo a Instagram”, escribió la mujer el 4 de marzo en su cuenta de Twitter, provocando reacciones positivas y apoyo al ariete de ‘el poderoso’ por parte, hasta de hinchas de Atlético Nacional.

Sin embargo, a Leonardo Castro, delantero del Medellín, parece que no le cayó en gracia el reto y bloqueó a la modelo de Instagram.

“Ustedes pueden creer que Leonardo Castro me bloqueó? Me etiquetaron en uno de sus tantos memes, e igualmente lo etiquetaron a él, fui a ver y “oh sorpresa”. Por Diossss yo no siento ningún tipo de atracción por un hombre comprometido, además yo también tengo mi novio”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

“Yo no sé cómo están tomando esto, no sé si esto le trajo problemas a alguien, y me parece increíble donde si especifiqué ya, pero vuelvo y específico: MI RETO ES CON LA HINCHADA. A mí jamás me interesó él y ahora menos por Dios y llevo toda mi vida siendo hincha del DIM”, concluyó la joven.

Falta ver si después de esto y una anotación del delantero en mención, la modelo sigue en pie con su reto a pesar de estos inconvenientes.