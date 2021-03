“Hasta sin pelo debes ser bella”: Jessica Cediel enamora con foto en sostén

Jessica Cediel, presentadora colombiana, subió a su cuenta de Instagram una serie de cuatro fotografías en brasier con peinados diferentes, con la intención de que sus seguidores le escribieran como les gusta más verla, sin con el pelo suelto o con trenzas.

“Strong is the new pretty (la fuerza es la nueva belleza) ¿Cómo prefieren el cabello suelto o con trenza?”, escribió la mujer en su post que ha tenido una muy buena aceptación por parte de sus más de 8 millones de seguidores.

La serie de fotografías ya acumula cerca de 300.000 likes y más de 3.300 comentarios en los que, no solo le dicen a Jessica Cediel cómo se ve mejor, sin con el cabello suelto o con trenzas, sino que elogian toda su belleza.

“Con el pelo suelto te ves más hermosa”, “con cualquiera de los dos te ves bella”, “como sea te ves súper bien”, “preciosa y muy sexy”, “eres perfecta”, “si te pudiera tener, no me importa como estés peinada”, “yo soy fan de tus lunares”, entre otros fueron los comentarios que le dejaron a la presentadora.