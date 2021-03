Video: De forma acrobática, mujer se bajó de un Transmilenio por la ventana

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a una mujer saliendo por la ventana de un Transmilenio. De acuerdo con lo dicho por los usuarios del sistema de transporte, la joven se había subido al articulado a pedir dinero y ante el poco recaudo, no esperó hasta que el articulado parara en la estación correspondiente para bajarse, sino que se salió antes.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo y una usuaria grabó el particular momento. Como se puede observar, la mujer aprovecha que el articulado está detenido para meterse de cola por la ventana, sacar primero su torso y comenzar a sacar piernas poco a poco.

“Ella sabe lo que hace” se escucha en la grabación y también algo de risas por el hecho inusual, pues por seguridad eso no debe hacer, es necesario esperar a que el bus pare en una estación y abra las puertas para poder salir.

Ante el hecho inusual, los internautas han comentado con algo de humor lo ocurrido: “esa mujer es ‘spiderma’”, “uno bien bobito esperando que le abran la puerta”, “cuando te encuentras a tu ex”, “ya sé que hacer por si me quedo dormido y me paso de estación”, entre otros.

Las personas que trabajan de manera informal en Transmilenio no tienen permisos reglamentados para hacerlo; sin embargo, el rebusque los ha llevado a ir en contra de lo establecido para conseguir recursos ante la falta de oportunidades.

Si bien varios demuestran tener unos talentos asombrosos, que incentivan a los usuarios a apoyarlos e incluso a grabarlos para mostrarlos ante más gente, otros no tienen la misma habilidad y se aferran a un discurso ya conocido para pedir colaboraciones, por lo que no siempre les va bien.