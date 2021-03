No guardó nada: Estefanía Borge posó casi desnuda y respondió críticas

Estefanía Borge no ocultó nada en su Instagram y posó sin brasier y en tanga para presumir su cuerpo y "trabajo honesto", pues recordemos que la actriz lleva ya tiempo con una 'vida fit' y saludable.

Lo que parecía una foto normal, por decisión de ella, se convirtió en una polémica tras las diferentes críticas que recibió la actriz colombiana, pues a parte de sus fans no les gustó mucho.

Sin embargo, y aunque poco le importó, Borge salió al frente y respondió como era debido luego de presumir su saludable y tonificado cuerpo.

"Dejen la morronguería y hagan un trabajo honesto en todo lo que se propongan. Amor y respeto para todos... Mi día 21 y voy por más. Este tipo de comentarios no los acepto, ni para mí, ni para ninguna mujer. Si piensas así te invito a que no me sigas, ¿hasta cuándo vamos a ser etiquetada de esta manera?", publicó en sus storys de Instagram.

Por otro lado, así como hubo críticas, también tuvo una gran parte de apoyo de sus seguidores, quienes reaccionaron de gran manera a la imagen y le enviaron sus elegios.